هواوي تعلن شحن 200 مليون هاتف ذكي خلال 10 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن شحن 200 مليون وحدة من هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية خلال عام 2019 ولغاية تاريخ اليوم، وهو ما يمثل رقماً قياسياً، نظراً لأنه تحقق قبل مدة تبلغ 64 يوماً من تحقيق نفس المبيعات العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان رسمي أن هذا الإنجاز يعكس نجاح هواوي في كسب ثقة ودعم شريحة أوسع من المستهلكين، في ضوء تركيزها المستمر على التكنولوجيا المتطورة والتصاميم المبتكرة، انسجاماً مع التزامها بمواكبة احتياجات وتفضيلات المستهلكين حول العالم.

وشهد عام 2019 إطلاق عدد من هواتف هواوي ، بما فيها سلسلة هواتف HUAWEI P30 التي حازت على جوائز مرموقة، والتي تشتهر على نطاقٍ واسع باحتوائها على أحد أفضل كاميرا لهاتف ذكي في الأسواق اليوم، فضلاً عن ريادتها ضمن فئة الهواتف الفاخرة.

وحاز هاتف HUAWEI P30 عدة جوائز مرموقة، من ضمنها ’جائزة أفضل هاتف ذكي لعام 2019-2020‘ من قِبل ’الرابطة الأوروبية للصور والصوت‘ (EISA) ، التي تضم في عضويتها 55 مجلة ووسيلة إعلامية من أبرز وسائل الإعلام المتخصصة بالتقنية في العالم. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها هواوي على الجائزة من هذه الفئة.



وبحسب البيان فإنه في الآونة الأخيرة، حظت سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30 بإشادةٍ واسعة بين أوساط المستهلكين والمعنيين في القطاع. إذ يعمل هذا الهاتف بمُعالج هواوي الرائد كيرين 990 SoC المتوافق مع شبكات الجيل الخامس ، كما يتضمن 4 كاميرات تصوير سينمائي (SuperSensing Cine) فائقة الحساسية، ضمن تصميم دائري أنيق، وأحرزت أعلى نقاط التصنيف بحسب منصة الاختبارات والتقييم DxOMark. إلى جانب ذلك، حظي هاتف HUAWEI Mate 30 بلقب ’الهاتف الذكي الرائد والاستثنائي‘ بحسب موقع أندرويد أوثوريتي Android Authority))؛ كما أكد موقع (GSMArena) أن هاتف HUAWEI Mate 30 يمتاز بأفضل كاميرا على الإطلاق في الهواتف الذكية‘.



واحتفالاً بهذا الإنجاز، أعلنت هواوي عن طرح نسخة تذكارية محدودة الإصدار من هاتف HUAWEI Mate 30 Pro المتوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس، مع ذاكرة تخزين عشوائية بسعة 8 جيجابايت (رام) وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت. وسيتوافر الهاتف مع جلدٍ نباتي بألوان الأخضر Forest Green والبرتقالي Orange. ويمكن طلب الهاتف من خلال متجر Huawei Vmall الإلكتروني اعتباراً من 1 نوفمبر 2019، عند الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت الصين في السوق الصينية.

