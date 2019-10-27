اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة تمكين المرأة في القطاع الصناعي

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ندوة بعنوان «تمكين المرأة في القطاع الصناعي»، وذلك قبيل استضافة أبوظبي أعمال المؤتمر الثامن عشر لمنظمة التنمية الصناعية «يونيدو» من 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، أن موضوع الندوة يأتي ضمن أحد المحاور الرئيسة التي ستناقشها منظمة اليونيدو خلال انعقاد أعمالها في أبوظبي، حيث حرص مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة على تسليط الضوء على المحاور الرئيسة التي ستناقشها أجندة اليونيدو، ومن أهمها تمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وأوضح وكيل الدائرة أن استراتيجية مكتب تنمية الصناعة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي تعتمد على تعزيز دور الكوادر المواطنة في قيادة محركات النمو الصناعي في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تعزيز جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية باتت قادرة على إثبات وجودها في شتى ميادين العمل حيث يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي تنتظر المزيد من الإبداع والابتكار والمشاركة الفاعلة من المواطنات الإماراتيات، باعتباره بات يوفر وظائف جديدة ترتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

وتضمنت الندوة تقديم عدة عروض استهلّها مكتب تنمية الصناعة بعرض قدمته عنود صالح المرزوقي رئيس قسم أنظمة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب، أشارت فيه إلى أن أكثر من 40% من موظفي مكتب تنمية الصناعة هن مواطنات إماراتيات.

وأوضحت أنه على مستوى الجهات شبه الحكومية نجد مثلاً عدد النساء اللاتي يشغلن الوظائف في شركة ستراتا 58%، منهن 90% مواطنات بعدد 365 موظفة مواطنة، و21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات، فيما تشغل الإناث 19% من الوظائف في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفي حديد الإمارات يعمل 2200 موظف، ويبلغ إجمالي موظفي الشركة من مواطـــني دولة الإمارات نحو 500 موظـــف، 70 منهم من الإناث.