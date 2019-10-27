ألمانيا تخطط لشبكة حوسبة سحابية أوروبية

المصدر: برلين - د ب أ

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير طرح خططه بشأن تطوير حوسبة سحابية أوروبية، يوم الثلاثاء المقبل. وجاء في المذكرة المشتركة لوزارة الاقتصاد الألمانية وأطراف مشاركة، على مقتطفات منها، أن هذه الخطط تهدف إلى تأسيس بنية تحتية رقمية قادرة على المنافسة وآمنة وجديرة بالثقة، في أوروبا.

وبحسب بيانات الوزارة، يعتزم ألتماير إطلاق المشروع تحت اسم «Gaia X» خلال القمة الرقمـــية المقرر عقدها في دورتموند. وذكرت مصادر من الوزارة أن ألتماير عمل خلال الأسابيع الماضية مع العديد من الأوســـاط الاقتصادية على وضع الخطوات الأولى نحو تأسيس بنية تحتية شبكية للبيانات بالنسبة لألمانيا وأوروبا.

وتُوصف هذه البنية التحتية في المذكرة بأنها «مهد نظام اقتصادي حيوي أوروبي، ستكون فيه البيانات متاحة ومجمعة ومقسمة على نحـــو آمـــن وجدير بالثقة». ويشارك في هذا المشروع مستخدمون ومقدمو خدمات والمؤسسات العلمية.