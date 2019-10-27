نمو قروض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين

المصدر: بكين - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن الصين شهدت نمواً أسرع في حجم القروض المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل جهود حكومية لتشجيع التمويل الشامل، وفق ما أظهرته بيانات رسمية. وذكر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أن حجم القروض غير المسددة المقدمة للشركات الصغيرة أو الأعمال المملوكة لأفراد والتي يصل حدها الائتماني إلى 5 ملايين يوان (حوالي 707 آلاف دولار) أو أقل، بلغ 8 تريليونات يوان بنهاية العام الماضي، بزيادة 18% على أساس سنوي، و8.2 نقاط مئوية على نهاية عام 2017.

وارتفع حجم القروض المضــمونة برهون لدعم ريادة الأعمال 22.5% على أساس سنوي، ليسجل 106.4 مليارات يوان بنهاية 2018.