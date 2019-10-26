«بوينغ» تتلقى ضربة جديدة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - رويترز

تلقت شركة «بوينغ» الأمريكية لصناعة الطائرات ضربة قوية جديدة في كوريا الجنوبية بسبب أحد طرازاتها. فقد أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية أمس أنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من الطراز بوينغ 737 إن.جي في البلاد بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.

ويأتي وقف تشغيل الطائرات بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية هذا الشهر لشركات الطيران بفحص الطرز الأقدم من الطائرات 737 إن.جي بعد رصد شقوق في بعض منها. وذكرت شركة «بوينغ» أنه في 11 أكتوبر الجاري شملت عمليات فحص 810 طائرات في أنحاء العالم وكشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.

وأكدت وزارة النقل الكورية الجنوبية أنها رصدت بالفعل تسع طائرات بها شقوق بين 42 قامت بفحصها حتى الآن.