خبراء سياحة: شعبية دبي في ذروتها عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أجمع عدد من خبراء قطاع السفر والسياحة على ازدياد شعبية دبي في المحافل العالمية ووصولها إلى ذروتها القصوى، وفق تقرير نشره موقع «ترافيل ماركت ريبورت».

وذكر التقرير أن خبراء ورؤساء شركات قاموا بزيارات إلى دبي، وخرجوا بانطباعات رائعة عنها وقاموا بالكتابة عن تجربتهم في الإمارة على وسائل التواصل الاجتماعي وعرضوا انطباعاتهم ورشحوا الأماكن التي يمكن رؤيتها.

وقالت فراندا غريفز، مستشارة السفر التي تمتلك شركة سفريات باسم «جيرني وذ فراندا» في الولايات المتحدة، إن دبي تضم مجموعة متنوعة للغاية من السكان، وهي مثل نيويورك وبعض المدن الكبرى في الولايات المتحدة، حيث لا يحتاج المرء إلى سيارة للتجول فيها، نظرًا لوجود نظام مترو رائع، وشركات تنقل مثل أوبر وكريم، وخدمة سيارات الأجرة.

بدوره، قال إيفالين جوزيف، من شركة «إيفي ليج» في شارلوت بولاية نورث كارولينا، إن دبي عامرة بكل شيء، من الفنادق الرائعة إلى الصحاري والشواطئ، واصفاً إياها بالمكان الساحر والجميل.