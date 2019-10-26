البرمجيات الخبيثة تتسلل إلى «غوغل بلاي»

المصدر: نيويورك - وكالات

عثر باحثون أمنيون على العشرات من تطبيقات أندرويد في متجر «غوغل بلاي» التي تحتوي على إعلانات خبيثة تُعرض للضحايا في إطار مخطط لجني الأموال منهم. ووجد باحثو شركة (إسيت) نحو 42 تطبيقًا تحتوي على إعلانات خبيثة، وقالوا: إنها نُزِّلت أكثر من 8 ملايين مرة منذ ظهورها لأول مرة في شهر يوليو 2018.

وأوضح الباحثون أن هذه التطبيقات تبدو طبيعية، ولكنها تتصرف بطريقة تسللية. وبمجرد أن يُثبت مستخدم أحد التطبيقات المصابة بالبرمجيات الإعلانية الخبيثة، سيعرض التطبيق إعلانات ملء الشاشة على جهاز المستخدم على فترات شبه عشوائية. وغالبًا ما تقوم تلك التطبيقات بحذف أيقونة الاختبار، مما يجعل إزالتها أصعب. وتحاكي التطبيقات المصابة ببرمجيات الإعلانات الخبيثة تطبيقات مثل فيسبوك، وجوجل لتفادي الشك، ويُرجح أنه تعتمد ذلك وسيلةً للتخلص من تطبيق عرض الإعلانات الفعلي، والحفاظ على التطبيق على الجهاز لأطول مدة ممكنة.

وفي الخلفية، تعمل التطبيقات أيضًا على إرسال بيانات عن جهاز المستخدم، بما في ذلك ما إذا كانت تطبيقات معينة مثبتة، وإذا كان الجهاز يسمح بالتطبيقات من مصادر غير متجر التطبيقات، والتي يمكن استخدامها لتثبيت المزيد من البرامج الضارة على الجهاز.

وقال لوكاس ستيفانكو، أحد الباحثين في مجال الأمن لدى شركة «إسيت»: إن وظيفة البرامج الإعلانية الخبيثة كانت ذاتها في جميع التطبيقات التي حللناها.