أصول مصارف الإمارات.. نمو مستمر

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ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2 تريليون و605.3 مليارات درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي قدره 6.8%، وهو ما يؤكد صدارة القطاع المصرفي باعتباره البوابة الرئيسة للسوق المالية والمصرفية في المنطقة.
2.98
تريليون درهم إجمالي أصول المصارف الوطنية والأجنبية
87.3 %
أصول البنوك الوطنية من إجمالي القطاع المصرفي
378.1
ملياراً أصول المصارف الأجنبية بنمو سنوي 5.1%
355.8
ملياراً استثمارات البنوك الوطنية في أغسطس
17.8 %
زيادة على أساس سنوي في استثمارات البنوك الوطنية بسندات الدين
10.2
مليارات استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم
تطور الأصول الوطنية:
2.605 تريليون في أغسطس 2019
2.514 تريليون في ديسمبر 2018
2.333 تريليون في ديسمبر 2017
2.069 تريليون في ديسمبر 2015
1.874 تريليون في ديسمبر 2014