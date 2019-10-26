أصول مصارف الإمارات.. نمو مستمر

المصدر: إعداد - رامي سميح

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ارتفعت أصول المصارف الوطنية إلى 2 تريليون و605.3 مليارات درهم في نهاية أغسطس الماضي، بنمو على أساس سنوي قدره 6.8%، وهو ما يؤكد صدارة القطاع المصرفي باعتباره البوابة الرئيسة للسوق المالية والمصرفية في المنطقة.

2.98

تريليون درهم إجمالي أصول المصارف الوطنية والأجنبية

87.3 %

أصول البنوك الوطنية من إجمالي القطاع المصرفي

378.1

ملياراً أصول المصارف الأجنبية بنمو سنوي 5.1%

355.8

ملياراً استثمارات البنوك الوطنية في أغسطس

17.8 %

زيادة على أساس سنوي في استثمارات البنوك الوطنية بسندات الدين

10.2

مليارات استثمارات البنوك الوطنية في الأسهم

تطور الأصول الوطنية:

2.605 تريليون في أغسطس 2019

2.514 تريليون في ديسمبر 2018

2.333 تريليون في ديسمبر 2017

2.069 تريليون في ديسمبر 2015

1.874 تريليون في ديسمبر 2014