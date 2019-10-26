«بوش» تعتزم الاستغناء عن ألف موظف

المصدر: شفيبش جموند - د ب أ

أعلنت شركة بوش الألمانية لصناعة المعدات أنها ستستغني عن ألف موظف في ولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا. وقال رئيس قطاع قسم توجيه السيارات كريستيان زوبوتكا إن أنظمة توجيه قيادة السيارات في شفيبش جموند هي التي ستتأثر بذلك، مضيفاً: يجب علينا الآن أن نتحرك من أجل إعادة قدراتنا على المنافسة والعمل في المستقبل من خلال إعادة هيكلة جذرية.

ويعمل حالياً بفرع الشركة في شفيبش جموند خمسة آلاف عامل، وكانت الشركة قد قالت إنها ستستغني عن موظفين نظراً لانخفاض الطلب على سيارات الديزل والبنزين خلال العامين المقبلين.

وأشارت إلى أن وظائف قطاع معدات التشغيل في كل من شتوتجارت-فويرباخ وشفيبردينجن هي التي ستتأثر بهذا الأمر. وكان اتفاق تم عام 2017 نص على الاستغناء عن مئات الوظائــف مع نهايـة 2022، وسيضاف إليه الآن ألف موظــف آخريــن.