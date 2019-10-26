انخفاض معنويات المستهلكين الألمان بنسبة 9.6 %

المصدر: برلين - رويترز

أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الألمان انخفضت لأدنى مستوى في ثلاث سنوات مع اقتراب شهر نوفمبر، في الوقت الذي تسبب فيه فقد الوظائف في قطاعي السيارات والخدمات المالية في تزايد تشاؤم المتسوقين بشأن آفاق أكبر اقتصاد أوروبي. وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين، الذي ينشره معهد جي.إف.كيه ومقره نورمبرج ويستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، إلى 9.6 مع الاقتراب من نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر 2016.

وتقل القراءة عن التوقع البالغ 9.8 في استطلاع للرأي أجرته رويترز. وجرى تعديل قراءة أكتوبر بالخفض إلى 9.8 من القراءة السابقة البالغة 9.9. وساهمت الصراعات التجارية واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في ركود بقطاع شركات التصنيع الألمانية المعتمدة على التصدير، وبدأ التباطؤ في الامتداد لقطاع الخدمات.