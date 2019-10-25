صادرات الإمارات.. نمو متواصل

المصدر: إعداد: عمرو عادل

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

تواصل الإمارات تنمية صادراتها غير النفطية، حيث سجلت زيادة خلال العام الماضي، ما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة، وقدرتها على تعزيز تنافسيتها في أسواق التصدير العالمية. وتؤكد الإمارات مكانتها كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسة مع تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري.

212

مليار درهم صادرات 2018 بنمو سنوي 11.6%

53.4

ملياراً صادرات الذهب

25 %

حصة الذهب من إجمالي الصادرات

18.6

ملياراً صادرات الألمنيوم

10.4

مليارات صادرات الحُلي والمجوهرات

9.2

مليارات صادرات أسلاك النحاس

14 %

حصة دول الخليج من إجمالي الصادرات

أكبر 10 شركاء:

الهند

الصين

السعودية

أمريكا

عُمان

العراق

تركيا

الكويت

سنغافورة

سويسرا

المصدر: بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الاقتصاد