«دبي للسياحة» تكرم الفائزين في «فيوتشريزم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» عن الشركتين الفائزتين في برنامج «فيوتشريزم»، حيث تنافس المتسابقون أمام لجنة ضمّت خبراء في القطاع من أجل الفوز بتمويل أوليّ ورخصة تجارية، وتأشيرات تمكّنها من تأسيس شركتها في دبي.

والشركتان الفائزتان في البرنامج هما: «إكسندر كارديان» والتي توفّر حلولاً مبتكرة للمباني الذكية بما فيها الفنادق باستخدام تكنولوجيا إشارات الرادار الرقمية المعالَجَة بتقنية الخوارزميات من أجل تحسين جودة حياة الأفراد بدون أن تتأثر راحتهم أو خصوصيّتهم. أما الشركة الثانية فهي «أومنيفلو» والتي طوّرت منصّة ذكيّة للطاقة لتوليد الكهرباء من الرياح والألواح الشمسية وتخزين الطاقة لتطبيقات إنترنت الأشياء.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي للتطوير السياحي والاستثمار في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يشكّل برنامج فيوتشريزم منصّة فعّالة توفّر التواصل بين روّاد الأعمال والمستثمرين من خلال مساعدة الشركات الناشئة الواعدة على معالجة تحدّيات القطاع وتطوير حلولها التقنية، وكذلك الاستفادة من الخبراء في القطاع لتجربة حلولها ميدانياً».