«دو» تبدأ توفير «سامسونج نوت 10 5G»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دو» أمس عن بدء توفير هاتف «سامسونج نوت 10» الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، لعملائها في الإمارات. وسيكون الهاتف متاحاً عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي جميع متاجر «دو» عبر الإمارات اعتباراً من أمس، ويمكن لعملاء «دو» الحصول على الهاتف الجديد مع باقة خدمات اتصال متميزة بالإضافة إلى 200 جيجابايت صالحة لمدة 90 يوماً مع شهرين من قيمة الأقساط مجاناً.

تم الإعلان عن توفير الهاتف خلال حفل رسمي نظمته «دو» في مكتبها الرئيسي ببرج السلام في دبي، بحضور فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، وتشنغ ليونغ لي رئيس شركة «سامسونج» الخليج للإلكترونيات. واستعرضت «دو» خلال الحفل الميزات التي توفرها تقنية الجيل الخامس والسرعات العالية التي تمتاز بها مقارنة بالأجيال السابقة من الشبكات مثل الجيل الرابع.

وقال الحساوي: نحن ملتزمون بتوفير الأجهزة التي تمكّن المستخدمين من الاستفادة بشكل مثالي من السرعات الفائقة والمزايا الاستثنائية التي توفرها تقنية الجيل الخامس. ويسعدنا التعاون مع سامسونج لتوفير الهاتف في متاجرنا وتمكين المستخدمين من الوصول إلى الإمكانات والفرص اللامحدودة التي تتميز بها التقنية الجديدة.

من جانبه، قال تشنغ ليونغ لي رئيس شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات: «نحن نؤمن بالدور الذي يلعبه الابتكار في تعزيز قدراتنا على توفير تجارب فائقة للمستهلكين تساعدهم على إطلاق إمكاناتهم والتعبير عن قدراتهم الإبداعية وتحسين مختلف جوانب حياتهم. ونحن فخورون بالمساهمة في توسيع انتشار تقنية الجيل الخامس».