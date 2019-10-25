سياحة عجمان تطلق منصة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة التنمية السياحية في عجمان منصة إلكترونية صديقة لأصحاب الهمم لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم عند السفر إلى أي وجهة في الإمارة، وتتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بتهيئة مواقع الويب لتكون ملائمة لتصفحهم.

يأتي إطلاق هذه المنصة في إطار سعي الدائرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية ورؤية الإمارات 2021 لتكون الدولة مهيأة لاستقطاب واستقبال الزوار من أصحاب الهمم، الذين يشكلون شريحة مهمة من الزوار عالمياً.

وقال صالح الجزيري، مدير عام الدائرة: جاء إطلاق المنصة الإلكترونية للتأكيد على التزام الدائرة بمسؤوليتها تجاه هذه الفئة المهمة والتي تشكل إضافة نوعية بالنسبة لأي قطاع سياحي، حيث قمنا بتطبيق المعايير الصديقة لأصحاب الهمم على الموقع الإلكتروني لإمارة عجمان وموقع دائرة التنمية السياحية.

وأضاف الجزيري: إن معظم البنية التحتية بشكل عام في عجمان والمنشآت الفندقية والمرافق السياحية تلبي متطلبات أصحاب الهمم بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية، ولاستكمال هذه المنظومة تم إطلاق المنصة الإلكترونية لتلبي احتياجات هذه الفئة من السياح.

وتواصل عجمان تطوير منتجاتها السياحية باستمرار لتناسب مختلف شرائح الزوار، بمن في ذلك أصحاب الهمم.