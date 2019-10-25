«أماديوس» تناقش أثر التقنيات على مستقبل السفر

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة «أماديوس» جلسة ضمت نخبة من رواد قطاع السفر والسياحة، جرى خلالها مناقشة مستقبل القطاع وتأثير التقنيات الرقمية عليه.

وقال أنطوان مدور، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتجزئة في «أماديوس»: في ضوء ما يشهده قطاع السفر من تطور وتعقيد متزايدين، نؤكد التزامنا بالتواصل مع عملائنا لتحديد أفضل أوجه الابتكار الممكنة، سعياً إلى رصد التحديات التي يواجهونها في أعمالهم.

وأضاف: من خلال الاستثمارات المتزايدة في التقنيات الرقمية لدفع عجلة الابتكار، بات عملاؤنا أكثر تخصصاً في تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، الأمر الذي يؤكد حاجة القطاع لاعتماد العمليات الرقمية في شتى جوانبه والتركيز أولاً على تلبية احتياجات العملاء. وتخوض «أماديوس» تحولاً متسارعاً لتصبح بمثابة «مساحة سفر حية» تلبي احتياجات العملاء التي تشهد تغيرات سريعة.