«أمازون» تبيع إنتاج مصانع خطرة

المصدر: نيويورك - البيان

بعد انهيار أحد المصانع في بنغلادش عام 2013، توقفت شركات الملابس الجاهزة بالولايات المتحدة عن استيراد منتجات من هذا المصنع وغيره من المنشآت المحفوفة بالمخاطر.

ومع ذلك، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير عن أن «أمازون دوت كوم» لم تأبه لهذه الإجراءات أو التحذيرات المتعلقة ببيع منتجات أنتجتها منشآت صناعية خطرة.

وتقول الصحيفة إن «أمازون» تبيع على منصتها للتجارة الإلكترونية ملابس جاهزة أنتجها المصنع الذي انهار قبل 6 سنوات، ما أسفر عن مصرع 1100 شخص.

وكانت شركات التجزئة قد اتخذت قراراً بالانضمام إلى جهات مراقبة الأمان الصناعي التي تطالب بوقف بيع ملابس أنتجتها مصانع خرقت معايير الأمان.