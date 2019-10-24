صفقات استثنائية من «علي إكسبريس»

المصدر: دبي - البيان

دعت «علي إكسبريس»، منصة التسوق العالمية عبر الإنترنت التابعة لمجموعة «علي بابا»، أمس، المستهلكين من أنحاء العالم للمشاركة في «مهرجان 11.11 العالمي للتسوق»، ليتحول هذا الحدث إلى احتفالية عالمية بكل المقاييس، حيث ستكشف عن صفقات استثنائية مميزة في 28 أكتوبر، على منتجات وبضائع ستكون جاهزة للشراء في 11 نوفمبر 2019.

وللمرة الأولى هذا العام، تقدم «علي إكسبريس» للتجار المحليين من إيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا فرصة المشاركة في أكبر حدث للتسوق في العالم. وتعكس هذه الخطوة مدى التزام «علي إكسبريس» بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وإثراء القيمة في الأسواق الرئيسية التي تدير الشركة أعمالها فيها.

وقال وانغ مينغ تشيانغ، مدير عام «علي إكسبريس»: «نحن ملتزمون برؤيتنا الرامية لجعل «علي إكسبريس» منصة عصرية تجمع المستهلكين والتجار من كل أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة تجار المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلين في علي إكسبريس من خارج الصين في مهرجان 11.11، أبرز الفعاليات التي تنظمها مجموعة علي بابا، خطوة أولى نحو تحقيق هذه الرؤية وجذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منصتنا، ومساعدتها على تحقيق النجاح في الأسواق العالمية».

ويُعرف يوم 11 نوفمبر، أو 11.11، في الصين بـ «يوم العُزَّاب»، لكون الرقم يمثل أربعة «عيدان» ترمز إلى العزاب والعازبات. وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي، قامت مجموعة من الطلبة الجامعيين الصينيين بنشر احتفالية 11.11 على نطاق واسع، في خطوة تهدف على محاربة النظرة السلبية تجاه العزوبية.

واختار رئيس مجلس إدارة «علي بابا» ورئيسها التنفيذي دانيال زانغ هذه الفكرة لتسويق «تي مول Tmall»، وحدة الأعمال الجديدة في المجموعة في ذلك الوقت، لتشجيع العزاب على شراء هدايا لأنفسهم في هذا اليوم.