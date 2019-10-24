«أوريجين» يطرح باقة منتجات مستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المدينة المستدامة في دبي، أول مجمع مستدام بالكامل عن إطلاق الموسم الثاني من مفهوم السوق المبتكر «أوريجين» مع إضافة عدد من الأنشطة والفعاليات الجذابة لنسخة هذا العام.

ويعتبر «أوريجين» تجربة تسوق خارجية تقام في الهواء الطلق وتجمع بين مجموعة من المصممين والحرفيين المبدعين ورواد الأعمال مع إتاحة الفرصة لعرض أعمالهم اليدوية الصديقة للبيئة والمستدامة حيث يتم فرز واختبار المشاركين بعناية لضمان عرض أفضل المنتجات بأعلى مواصفات الجودة.

وسينطلق الموسم السبت في «بلازا المدينة المستدامة» وسيعقد كل سبت تحت شعار مختلف حتى أبريل 2020 وسيشتمل على المسابقات العائلية الأسبوعية التي يستضيفها السفير الموسيقي الإقليمي «بيغ هاس».