ريادة بيئية لـ«دو» في مردف والفجيرة سيتي سنتر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حصول متجريها للتجزئة في «مردف سيتي سنتر» و«الفجيرة سيتي سنتر» على أعلى تصنيف ممكن لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED من الفئة البلاتينية بموجب نظام تصنيف العمليات والصيانة الداخلية للمباني V4.1.

وبهذا الإنجاز، تصبح متاجر دو الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تنال التصنيف المرموق. وحصل متجر دو الرائد في «مردف سيتي سنتر» على شهادةLEED من الفئة البلاتينية (التصميم الداخلي الحالي والعمليات والصيانة V4.1)، بمجموع نقاط بلغ 84 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة وذلك وفق مؤشرات أداء منصة آرك عالية التقنية.

تسلّم الشهادة عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي.