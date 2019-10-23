مطارات أبوظبي تحتفي بـ100 عام على إطلاق «الهولندية»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن مشاركتها في احتفالات الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، بتنظيم حفل خاص في المقر الرئيسي للشركة ومجموعة من الأنشطة والفعاليات في مطار أبوظبي.

وتضمنت الفعاليات، أنشطة احتفالية متنوعة شملت تزيين منصات إنهاء إجراءات السفر، وتوزيع هدايا تذكارية رمزية على المسافرين، تحمل شعار مرور 100 عام على تأسيس الشركة.

وحضر الحفل الخاص، مارتين د جروف، رئيس الشؤون التجارية في مطارات أبوظبي، وويلسون تورو المدير التجاري وديرك بويتيلار، مدير منطقة دبي، والمناطق الشمالية، من الخطوط الجوية الملكية الهولندية.