«أكور» تعزز التكافؤ بين الجنسين

المصدر: دبي - البيان

نظمت مجموعة الضيافة العالمية «أكور للفنادق» مؤتمراً رفيع المستوى في دبي جمع قادةً إقليميين وعالميين في مجال المساواة بين الجنسين؛ احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق مبادرتها «رايز» RiiSE التي تركز على سياسة التنوع والتكافؤ بين الجنسين في بيئة العمل.

وتم إطلاق «رايز» في أكتوبر 2018 من قبل رئيسيها المشتركين مود بايلي، كبير المسؤولين الرقميين في مجموعة «أكور للفنادق»؛ وجون أوزينجا، الرئيس التنفيذي للوحدة العقارية «أكور إنفست».

وتضم المبادرة في عضويتها كلاً من الذكور والإناث كما يشير حرف «I» المكرر في اسمها الإنجليزي حيث يلتزمون جميعهم بقيم تشارك المعرفة والخبرات من خلال برامج التوجيه والتكافل ومحاربة الأفكار النمطية والتمييز فضلاً عن ترقية المواهب الأنثوية إلى مناصب إدارية.