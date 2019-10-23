إماراتيات موهوبات يسهمن في صياغة مستقبل الدولة المالي

المصدر: دبي - البيان

استضافت مؤخراً «جيرسي فاينانس» سلسلة فعاليات «النساء وإدارة الثروات 2019» في دبي بمشاركة أكثر من 100 امرأة إلى جانب متحدثين تناولوا أحدث التوجهات في القطاع والمشهد المالي المتغير في الإمارات.

ونظراً لأنّ الإماراتيات يواصلن توسيع أفق ثقافتهنّ المالية ومحاولة فهم الاستراتيجيات التي تساعدهنّ على تنمية ثرواتهنّ للأجيال المستقبلية وصونها والحفاظ عليها أصبحت الإمارات تضمّ نساء موهوبات يسهمن بشكل فاعل في صياغة مستقبل الدولة المالي وانطلاقاً من هذا الواقع تواصل «جيرسي فاينانس» الاستثمار في منصات تبادل المعارف التي تضيف قيمة إلى المجتمع المحلي.

تضمّنت الفعالية لجنة خبراء من القطاع تناولوا التوجهات الدولية في البنية التنظيمية والقانونية للحفاظ على الثروات وهيكلتها. كما تبادل المشاركون المعلومات حول استراتيجيات هيكلة الثروات ومبادرات الشفافية الضريبية الدولية والتغيرات التي تنتظر المؤسسات العائلية.