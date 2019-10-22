المصدر: دبي - البيان

أظهر مؤشر الادخار الذي أصدرته شركة «الصكوك الوطنية» أن المواطنات أكثر ميلاً للادخار في الإمارات، وكان لافتاً أن نسبة المواطنات حملة الصكوك أعلى مقارنة بنسبتها عند المواطنين.

وذكرت البيانات أن المواطنات شكلن 52% من حملة الصكوك، مقابل 48% للمواطنين، في حين تساوت النسبة لدى المدخرين المنتظمين عند 50% للمواطنات والمواطنين.

وأكدت البيانات أن المرأة باتت تحتل مكانة بارزة في الإمارات بدعم من القيادة الرشيدة وحرصها على تمكينها بكل السبل، مسؤولة بشكل مباشر عن عملية التنشئة والتربية كونها نصف المجتمع.

وتشير الدراسات إلى أن ميل المرأة الإماراتية إلى الادخار بشكل منتظم، يأتي من حرصها على تحقيق الاستقرار المالي لها ولأسرتها، إذ أشارت العينة التي استطلعت «الصكوك الوطنية» آراءها، إلى أن هدفها الرئيس من الادخار يتمثل في رغبتها في التقاعد المبكر مع ضمان الاستقرار المالي لها ولعائلتها.

وأضافت أن الوعي الذي يمكن ملاحظته لدى المرأة الإماراتية من خلال البيانات المنشورة، سيؤثر بما لا يقبل الشك على الأجيال المقبلة، خصوصاً مع إدراكها أهمية الادخار، ما سينعكس بطبيعة الحال على الأطفال في العائلة وطريقة تربيتهم، وبالتالي سيزيد من وعيهم وإدراكهم بأهمية الادخار، ومخاطر الاستهلاك العشوائي غير المبرر.

وهذا الوعي لدى المرأة الإماراتية وتأثيره المباشر على الأطفال، يُمكن ملاحظته أيضاً بلغة الأرقام، إذ تشير بيانات «الصكوك الوطنية» إلى أن 25% من حملة الصكوك هم من القصّر، ما يعني أن العائلة الإماراتية بمختلف أجيالها تدرك أهمية الادخار وضرورته، وتخطط لمستقبل أطفالها من خلال ادخار الأموال لهم.

وتشير البيانات إلى أن 33 مواطنة أصبحن مليونيرات منذ انطلاق برامج المكافآت، في حين وصل هذا العدد إلى 40 مواطناً. ووصلت عدد الجوائز التي وزعتها «الصكوك الوطنية» إلى أكثر من 120 ألف جائزة سنوية للمواطنين تصل إلى الجائزة الكبرى المليون درهم.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، إن هذه الأرقام ليست مفاجئة، إذ تمتلك المرأة الإماراتية وعياً كبيراً مكنها من احتلال مكانتها الرائدة في المجتمع، فالمرأة نصف المجتمع. ولا بد له وأن يترجم وعياً اقتصادياً أيضاً، فهي لم تعد المسؤولة عن تربية الأطفال وتنشئتهم فحسب كما كان سائداً، بل حسّنت مكانتها في المجتمع.

وفي إطار برنامج المكافآت، فازت المواطنة أميرة كشواني بجائزة المليون درهم عن سحب أكتوبر، وأعربت عن سعادتها بفوزها بسحب المليون درهم، لافــــتة إلى أن هذه الجائزة ستمكنها من تحقيق أحلامها.