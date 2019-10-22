السعودية تنظم منتدى للأمن السيبراني في فبراير

المصدر: الرياض - د ب أ

تنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي بمدينة الرياض المنتدى الدولي للأمن السيبراني في دورته الأولى خلال شهر فبراير المقبل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المنتدى، الذي يستمر مدة يومين، يهدف إلى «استكشاف آفاق جديدة للتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، تتم من خلاله صياغة المبادرات الدولية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول في هذا المجال بالغ الأهمية».

وأشارت الوكالة إلى أن المنتدى يهدف أيضاً إلى تسليط الضوء على جهود تعزيز الأمن السيبراني في المملكة بقيادة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وبالتعاون مع القطاعات كافة، علاوة على بناء القدرات الوطنية، ونمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار والابتكار فيه.