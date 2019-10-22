منصة «Liv» تسلم جزيرة خاصة للفائز بجائزتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «Liv»، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن اسم الفائز بجائزة حملتها الترويجية التي استمرت ستة أشهر وشهدت منافسة بين آلاف المشاركين من سكان الإمارات، والجائزة عبارة عن جزيرة خاصة.

وفاز بريندان لوبيز البالغ من العمر 27 عاماً بهذه الجائزة في المرحلة النهائية من المسابقة التي انعقدت بدبي الأسبوع الماضي. وحصد لوبيز جائزته من بين 20 مرشحاً نهائياً للفوز بجزيرة «هولبوينت»، وهي جزيرة خاصة تقع في ميناء إيزاكس، في مقاطعة نوفا سكوشا في كندا.

وقال بريندان لوبيز: «لم أصدّق أن الحظ حالفني للفوز بهذه الجائزة المذهلة، وأنا الآن عاجز عن وصف سعادتي بها، ولا شك أنني مدين بالفضل والامتنان إلى Liv. على منحي هذه الفرصة الثمينة لامتلاك جزيرتي الخاصة».

إضافة لذلك، قدمت Liv. جائزة نقدية إلى لوبيز قدرها 100 ألف درهم، ليكون بوسعه استخدامها لبناء كوخ على جزيرته أو شراء قارب، أو مجرد السفر إليها والعودة منها ببساطة.