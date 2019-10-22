تراجع أسعار المنتجين «الجملة» في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا تراجع أسعار المنتجين «الجملة» خلال سبتمبر الماضي لأول مرة منذ حوالي 3 سنوات.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار الجملة تراجع الشهر الماضي 0.1% سنوياً بعد ارتفاعه 0.3% سنوياً في أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار الشهر الماضي 0.2%.

يذكر أن هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ أكتوبر 2016 عندما انخفض المؤشر بنسبة 0.5% سنوياً. وارتفعت أسعار الجملة الشهر الماضي 0.1% شهرياً بعد تراجع 0.5% شهرياً خلال الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.1% شهرياً الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي بنسبة 0.5% سنوياً في سبتمبر الماضي، في حين تراجع بنسبة 0.1% شهرياً.