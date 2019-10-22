تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الجاري

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرين الأولى من أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، إن صادرات كوريا الجنوبية خلال الفترة 1-20 أكتوبر الحالي انخفضت بنسبة 19.5% عن نفس الفترة من العام الماضي إلى 26.8 مليار دولار.

وأشارت وكالة «يونهاب» إلى تراجع متوسط الصادرات اليومية خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي بنسبة 13.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقادت صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية مسيرة التراجع، حيث انخفضت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 28.8% سنوياً، فيما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 38.4% خلال الفترة نفسها.