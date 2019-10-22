1.26 مليار يورو أرباح «إس.أيه.بي» الألمانية خلال الربع الثالث

المصدر: فالدورف - د ب أ

أعلنت شركة البرمجيات الألمانية «إس.أيه.بي» ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.26 مليار يورو، مقابل 972 مليون يورو خلال الربع المقابل من 2018.

ووصلت الأرباح الأساسية للشركة إلى 1.04 يورو لكل سهم مقابل 0.81 يورو لكل سهم خلال الربع الثالث من هذا العام.

وزادت إيرادات «إس.أيه.بي» 13% سنوياً خلال الربع الثالث، المنتهي في 30 سبتمبر، إلى 6.79 مليارات يورو.

وارتفعت قيمة التعاقدات الجديدة لقطاع خدمات الحوسبة السحابية 39% سنوياً إلى 572 مليون يورو، قبل حساب التغييرات في أسعار الصرف، في حين بلغت نسبة الزيادة 34% بعد حسابها.

وتتوقع الشركة وصول إيرادات خدمات الحوسبة السحابية العام الحالي إلى ما بين 6.7 مليارات و7 مليارات يورو، بزيادة تتراوح بين 33% و39% عن العام الماضي.