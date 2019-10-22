15 ألف غرفة فندقية جديدة بمصر العام الجاري

المصدر: القاهرة - رويترز

قال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه تمت إضافة ما بين 10 آلاف و15 ألف غرفة فندقية جديدة بمصر العام الجاري، مع تعافي القطاع، متوقعاً زيادة مماثلة في 2020. وأضاف في مقابلة مع رويترز، أن السياحة المصرية تعافت، لكن القطاع يطمح في المزيد من حيث أعداد السياح والإيرادات وتنوع الأسواق.

وأكد أن هناك طفرة في الأرقام السياحية، وفقاً للمعلن من البنك المركزي، وهي أعلى من إيرادات 2010، التي وصلت لنحو 11.6 مليار دولار تقريباً، لقد تعافينا رقمياً، لكن نستطيع الوصول لأكثر من ذلك، فأرقام 2010 لم تكن هدفنا.

وزادت إيرادات السياحة المصرية 28.6 % في السنة المالية 2018-2019، إلى 12.6 مليار دولار.