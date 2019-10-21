استبيان: الدخل الإضافي أهم سبب للعمل بدوام جزئي

المصدر: دبي - البيان

كشفت نتائج استبيان أجراه موقع «بيت.كوم» بعنوان «العمل بدوام جزئي في الشرق الأوسط»، أن أهم سبب يدفع المهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لممارسة الأعمال الحرة هو الحصول على دخل إضافي.

وعدد الاستبيان 4 أسباب رئيسية تدفع المهنيين لممارسة الأعمال الحرة، وهي: كسب دخل إضافي ونسبتهم 38%، وتعلم مهارات جديدة ونسبتهم 29%، وحرية القيام بالأعمال التي يفضلونها ونسبتهم 21%، فضلاً عن القدرة في التحكم بجداول أعمالهم ونسبتهم 8%.

وقال المجيبون في الاستبيان إنه على أصحاب الأعمال الحرة التمتع بمهارات وكفاءات محددة للنجاح، وأهم هذه المهارات هي: إدارة الوقت، والقدرة على تسويق أنفسهم، والاهتمام بالتفاصيل، والمهارات المالية. وكشف الاستبيان أن أفضل المزايا التي يوفرها العمل الحر للمهنيين هي: المرونة، ووقت أكثر للدراسة، والمزيد من الوقت للعائلة، وانخفاض مستويات التوتر وتعزيز الحالة الصحية، ووقت إضافي لممارسة الهوايات.

وقال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: «تعد آراء المهنيين بنفس أهمية آراء الشركات، لذا يهدف الاستبيان إلى الكشف عن وجهات نظر العاملين تجاه أساليب العمل المرنة والبديلة، حيث يساعد أصحاب العمل على فهم تفضيلات القوى العاملة وجذب أفضل الكفاءات. ونحن نهدف من خلال عملنا مع 40 ألف شركة رائدة وأكثر من 37 مليون مهني، إلى تمكين سوق العمل عبر توفير أدوات توظيف متطورة».

تم جمع بيانات الاستبيان عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 31 يوليو وحتى 13 أكتوبر 2019، بمشاركة 7869 شخصاً من الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين ولبنان والأردن.