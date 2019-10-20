«إعمار» تخطط لمكافأة عملائها عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تخطط شركة «إعمار للتطوير العقاري» لإطلاق الرمز المميز الخاص بها «إي إم آر» ومنصة «بلوك تشين» خاصة بها، بهدف مكافأة عملائها الأوفياء قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح موقع «coinspeaker» أن الرمز سيكون له قيمة نقدية حقيقية، وسيتم ضمان ذلك من خلال منصات التداول الخارجية، حيث سيتمكن المستخدمون خلاله من كسب واسترداد الرموز المميزة الخاصة بهم على منصة «بلوك تشين» من خلال الرمز «إي إم آر» والذي سيكون متاحًا على نظامي iOS وأندرويد.

وسيكون استخدام الرمز المصمم للعمل على منصة «كورام»، وهي منصة «بلوك تشين» مملوكة لشركة «جي بي مورغان»، متاحاً في جميع عقارات إعمار، مثل مراكز التسوق وعمليات التجارة الإلكترونية والفنادق.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمكن استخدام الرمز المميز أيضًا في المعاملات مع المستخدمين الآخرين وتبادله فيما بينهم. وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار»: تم تصميم الرمز ليكون بمثابة أصل نفع عام.. لم نصبح «إعمار» بمجرد الوقوف صامتين أو بفكر واهن، فمن خلال إطلاق الرمز الجديد تقوم «إعمار» بتوسيع مفهوم الاتصال، ونحن لا نتطلع فقط إلى المستقبل، إنما نحن نبنيه.