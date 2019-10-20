«فوربس» تكرّم الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مجلّة «فوربس» الشرق الأوسط ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، بعدما تبوأ المركز 11 على قائمة أقوى 50 رئيساً تنفيذياً أجنبياً بالشركات المحلية بالمنطقة.

تم تسليم الجائزة في حفل خاص نظّمته مجلّة «فوربس» في فندق والدورف أستوريا بنخلة جميرا في دبي، إلى جانب نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين الذين تم تكريمهم.

وقال ليس ميل: أشعر بالفخر لحصولي على هذه الجائزة خلال الحفل الذي نظّمته مجلة «فوربس» الشرق الأوسط لتكريم أقوى الرؤساء التنفيذيين الأجانب بالشركات المحلية في المنطقة.

وتأتي الجائزة بفضل الجهود الجماعية التي بذلناها في مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع، والتي أثمرت عن تحقيق نمو قوي العام الماضي، بالإضافة إلى استثمارنا بشكل كبير في موظفينا وتقنياتنا ومنتجاتنا.