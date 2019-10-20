4 مليارات دولار إنفاق سنوي على التسوق الإلكتروني بالإمارات

المصدر: دبي- وائل الخطيب

أفاد موقع «warc» الإلكتروني بأن المتسوقين في الإمارات ينفقون 4 مليارات دولار سنوياً للتسوق عبر الإنترنت. وذكر الموقع في تقرير أعدته شركة «ريد سير كونسلتانسي» للاستشارات أن لدى المستهلكين في الإمارات قاسماً مشتركاً، فهم يسعون وراء القيمة، وهم على أتم الاستعداد للشراء من أي مكان.

وقال سانديب جانديوالا، الشريك الإداري في «ريد سير كونسلتانسي»، يلعب عامل الوفرة دوراً هاماً، إذ قد تمر أسابيع قبل أن يتم إدراج أحدث مجموعات الأزياء أو مستلزمات الموضة في البوابات الإلكترونية المحلية أو الوصول إلى المتاجر الفعلية، مشيراً إلى وجود قاعدة مستهلكين كبيرة في الإمارات لن تنتظر هذا الوقت الطويل.

وأكد التقرير أن الطلب على البضائع من الخارج أدى لاستجابة سريعة من شركات التوصيل، فقد أعلنت «طيران الإمارات» مؤخراً عن إطلاق خدمة توصيل كاملة تتيح للعملاء الشراء من مواقع التسوق الأمريكية ومن ثم تسليم البضائع لمنازلهم.