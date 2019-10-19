الألمان يؤيدون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

المصدر: برلين - د ب أ

دعا غالبية الألمان في استطلاع للرأي إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، مثل الرياح والشمس، والتوسع في إنتاجيتها.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 89% من الألمان يدعمون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، حيث قال 66% منهم إن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتوسيع إنتاجيتها أمر بالغ الأهمية، كما وجد 23% آخرون أنه أمر مهم، بينما ذكر 3% فقط أنه غير مهم على الإطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن التوسع في إنتاج الكهرباء من الرياح متعثر حالياً في ألمانيا، بسبب طول إجراءات التصاريح الخاصة بإنشاء مزارع الرياح، والعديد من الشكاوى المتعلقة بها.

ومن المقرر أن ترتفع نسبة الكهرباء المولدة من طاقة متجددة إلى 65% بحلول عام 2030. وبلغت النسبة في النصف الأول من هذا العام 44%، بحسب بيانات الاتحاد الألماني للطاقة

أجرى الاستطلاع معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من الوكالة الألمانية للطاقة المتجددة.