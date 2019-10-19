الأراضي التجارية في دبي .. بريق استثماري يتواصل

المصدر: إعداد - مشرق علي حيدر

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يلعب سوق الأراضي دوراً بارزاً في صفقات البيع بدبي، وقد حافظت الأراضي التجارية على قيادة السوق وترسيخ مكانتها وبريقها الاستثماري الذي اشتهرت به وسجلت بالإجمالي 22.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري .

وبحسب تحليل "البيان الاقتصادي" فقد كانت المناطق الأكثر طلباً من الشركات والمستثمرين هي وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا والثنية الرابعة والمركاض وجبل علي الأولى والثنية الخامسة ومجمع دبي للاستثمار الأول ورأس الخور الصناعية الأولى ومعيصم الأول.

وادي الصفا 5

148 قطعة أرض

1.8 مليار درهم

حدائق الشيخ محمد بن راشد

164 قطعة أرض

1.2 مليار درهم

نخلة جميرا

98 قطعة أرض

1.1 مليار درهم

الثنية الرابعة

105 قطع أرض

1 مليار درهم

المركاض

54 قطعة أرض

777 مليون درهم

جبل علي الأولى

343 قطعة أرض

729 مليون درهم

الثنية الخامسة

117 قطعة أرض

712 مليون درهم

مجمع دبي للاستثمار الأول

54 قطعة أرض

623 مليون درهم

رأس الخور الصناعية الأولى

8 قطع أرض

592 مليون درهم

معيصم الأول

110 قطع أرض تجارية

549 مليون درهم