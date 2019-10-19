الأراضي التجارية في دبي .. بريق استثماري يتواصل

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يلعب سوق الأراضي دوراً بارزاً في صفقات البيع بدبي، وقد حافظت الأراضي التجارية على قيادة السوق وترسيخ مكانتها وبريقها الاستثماري الذي اشتهرت به وسجلت بالإجمالي 22.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري .
وبحسب تحليل "البيان الاقتصادي" فقد كانت المناطق الأكثر طلباً من الشركات والمستثمرين هي وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا والثنية الرابعة والمركاض وجبل علي الأولى والثنية الخامسة ومجمع دبي للاستثمار الأول ورأس الخور الصناعية الأولى ومعيصم الأول.
وادي الصفا 5
148 قطعة أرض
1.8 مليار درهم
حدائق الشيخ محمد بن راشد
164 قطعة أرض
1.2 مليار درهم
نخلة جميرا
98 قطعة أرض
1.1 مليار درهم
الثنية الرابعة
105 قطع أرض
1 مليار درهم
المركاض
54 قطعة أرض
777 مليون درهم
جبل علي الأولى
343 قطعة أرض
729 مليون درهم
الثنية الخامسة
117 قطعة أرض
712 مليون درهم
مجمع دبي للاستثمار الأول
54 قطعة أرض
623 مليون درهم
رأس الخور الصناعية الأولى
8 قطع أرض
592 مليون درهم
معيصم الأول
110 قطع أرض تجارية
549 مليون درهم