العوائق التنظيمية تحاصر إطلاق عملة «ليبرا» الافتراضية

المصدر: دبي-وائل الخطيب

مخاض عسير تواجهه «فيسبوك» للحصول على موافقة الجهات التنظيمية للوفاء بموعد إطلاق عملتها الرقمية «ليبرا» المزمع لعام 2020، في أحدث ضربة لمشروع العملة الافتراضية لشبكة التواصل الاجتماعي المتعثر، وفقاً لتقرير نشرته أمس صحيفة«فايننشال تايمز».

ويأتي التأخير كما أفاد التقرير، بعد شهور من التحذيرات من السياسيين والمسؤولين والجهات التنظيمية بأن المشروع ينطوي على مخاطر تطال الاستقرار المالي وغسل الأموال.

وفي تصريح لصحيفة «فايننشال تايمز»، قال«دانتي ديسبارتي»، نائب رئيس مجلس إدارة «ليبرا»، إنه على الرغم من كون الشركة جاهزة من الوجهة التكنولوجية، فإن الجانب التنظيمي هو الأمر الأكثر إثارة لعدم اليقين «، مشدداً على ضرورة ضمان الحصول على موافقات الترخيص السليمة، وهذا برأيه هو الجزء الذي قد لا يكون جاهزًا في وقته.

وكانت»فيسبوك«تعتزم إطلاق»ليبرا«بحلول نهاية العام المقبل، لكنها تلقت لطمة بانسحاب العديد من الشركات التي انضوت تحت رايتها بوصفها أعضاء مؤسسين وكان آخرها» بوكينغ دوت كوم«، مجموعة السفر عبر الإنترنت، التي أصبحت يوم الاثنين الأحدث بين الأعضاء الثمانية والعشرين الأصليين في ليبرا الذين انسحبوا بعد باي بال، وإيباي، وسترايب، وماستركارد، وفيزا، وميركادو باجو.

وقال» ديسبارتي«: إن المشروع لن يتم إطلاقه في أي مكان في العالم قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في أوروبا والولايات المتحدة. مشيراً إلى الالتزام الكامل بعدم إطلاق المشروع إلى أن يحين وقت استيفاء جميع الموافقات التنظيمية اللازمة على جانبي المحيط الأطلسي.