300 مليون محاولة اختراق لـ«علي بابا» يومياً

المصدر: بكين - الوكالات

قال جاك ما المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة علي بابا الصينية أن شركة التكنولوجيا والمبيعات عبر الانترنت العالمية تواجه حوالي 300 مليون محاولة لهجمات سيبرانية يومياً.

وخلال حديثه في مؤتمر «فوربس جلوبال سي إي أو» بسنغافورة صرح «ما» قائلاً: تواجه المجموعة 300 مليون محاولة اختراق كل يوم، ولكننا نتعامل معها وليس لدينا حتى مشكلة واحدة.

وأعرب جاك ما عن فخره بأن «علي باي» - ذراع المجموعة للمدفوعات الذي يعالج معاملات بقيمة 50 مليار دولار يومياً - لم يخسر سنتاً واحداً بعد بسبب المخترقين.

وأشاد «ما» بالإمكانات التكنولوجية المتقدمة للشركة بسبب معدلات نجاحها المستمرة، مشيراً إلى أن الآلات تتفوق على البشر في استخدام المنطق لإحباط السلوك الضار عبر الإنترنت، قائلاً: «نحن نعلم الآلة كافة السبل التي يتلاعب بها الأشخاص».