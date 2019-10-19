المصدر: طوكيو - د ب أ

ارتفعت أسعار المستهلكين في اليابان 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر، في أبطأ معدل زيادة منذ عامين.

وظلت هذه القراءة بعيدة عن هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي في أبريل 2013.

وتسببت أسعار الطاقة المرتفعة في الزيادات الأخيرة بمعدل التضخم، لكن أسعار الطاقة انخفضت 1.9 % على أساس سنوي في سبتمبر، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وذكر بنك اليابان المركزي في بيان الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في البلاد تدريجياً نحو نسبة الـ 2%.

وقال محافظ البنك المركزي، هاروكيكو كورودا للصحفيين في واشنطن إن البنك «لن يتردد عن اتخاذ إجراءات تيسير إضافية» إذا رأى أن هناك مخاطر أكبر تتمثل في تراجع الزخم نحو هدف الـ 2%، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء. ومع ذلك، قال كورودا إنه سيتم اتخاذ تدابير محددة في كل اجتماع لمجلس إدارة السياسة النقدية من خلال النظر في ما إذا كان سيتم الحفاظ على هذا الزخم، باستخدام البيانات الاقتصادية.