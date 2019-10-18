31.5 مليار دولار قيمة صادرات ألعاب صينية في 8 أشهر

المصدر: شانغهاي - شينخوا

قالت الجمعية الصينية للألعاب ومنتجات الأطفال إن الصادرات الصينية من الألعاب بلغت 31.52 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 16.7% على أساس سنوي.

وأضافت الجمعية خلال المعرض الصيني للأطفال والمقام حالياً في مدينة شانغهاي، أن الصادرات المعنية تضمنت الحيوانات المحشوة والدمى وألعاباً تعليمية وعربات أطفال وآلات ألعاب ومنتجات عيد الميلاد وغيرها من المنتجات.

وقال ليانغ مي رئيس الجمعية الصينية للألعاب ومنتجات الأطفال، إن النمو مزدوج الرقم أظهر مرونة القطاع في البلاد.

وتعرض شركات صينية وأخرى من أكثر من 30 دولة ومنطقة أكثر من 100 ألف منتج جديد في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، وافتتحت أعماله يوم الأربعاء الماضي.