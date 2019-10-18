دبي وجهة تنافسية للاستثمارات التقنية

المصدر: إعداد - بشار باغ

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تتمتع دبي بمقومات متكاملة تعزز تنافسيتها وترسخ مكانتها على خارطة الاستثمارات عالية التقنية، وتظهر نتائج مرصد دبي للاستثمار الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار النمو المتواصل في هذه الفئة من الاستثمار الأجنبي المباشر.

17.5

مليار درهم قيمة مشاريع استثمار أجنبي عالية التقنية استقطبتها دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019

90

مشروع استثمار مباشر مصنف ضمن فئة المشاريع عالية التقنية في دبي خلال أول 9 أشهر من العام

2

مليار درهم قيمة 76 مشروعاً مصنفاً ضمن فئة «متوسطة التقنية» خلال الأشهر التسعة الأولى

13 %

نمو عدد المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من 2018

47 %

نسبة المشاريع المصنفة ضمن فئتي «عالية ومتوسطة التقنية» من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقطبتها دبي أول 6 أشهر من 2019

28 %

حصة مشروعات الاستثمار المباشر متوسطة وعالية التقنية من الوظائف الجديدة التي وفرتها المشاريع في دبي خلال 2018

7000

عدد الوظائف التي وفرتها المشروعات متوسطة وعالية التقنية في دبي العام الماضي

المصدر: مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي