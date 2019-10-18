المصدر: وارسو - البيان

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» خلال فعاليات الندوة العالمية للشحن (GAPS) والتي أقيمت في وارسو مؤخراً، أن التكنولوجيا تعزز تجربة ركاب الطائرات على نحو أكبر، داعياً الحكومات والمسؤولين عن قطاع الطيران، في هذا الصدد، إلى التعاون في استخدام التقنيات الحديثة بشكل أفضل والتركيز على تلبية احتياجات الركاب وتحقيق كفاءة أكبر من البنية التحتية.

وقال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في كلمته الافتتاحية للندوة، إن العاملين في القطاع يجب عليهم التركيز في توفير خيارات تكنولوجية متنوعة تهدف إلى تلبية احتياجات الركاب لتعزيز تجربتهم. وأشار الاستطلاع العالمي للركاب الذي أجراه الاتحاد في عام 2019 إلى توجّه تفضيلات المسافرين الواضح نحو التقنيات التي تتيح لهم تتبّع أمتعتهم في الوقت الفعلي، وتسريع مرورهم بمختلف إجراءات المطارات.

ويمتلك القطاع حلولاً مناسبة لتلبية هذه الاحتياجات، من بينها مبادرة الهوية الموحّدة والتي تسهم في مساعدة القطاع على الانتقال إلى مستقبل يصبح فيه الوجه أو قزحية العين أو بصمة الأصابع الرمز الوحيد اللازم لجميع المسافرين، بالإضافة إلى حلول تعقّب الأمتعة بنظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو، واللذين يحتاج تطبيقهما لدعم الجهات المعنية ومن بينها الحكومات.

وقال دي جونياك: «تتمتع التكنولوجيا البيومترية بالقدرة على الارتقاء بتجربة المسافرين، وتحظى مبادرة الهوية الموحّدة بدعم كبير من شركات الطيران، كما تتجه الأولوية اليوم نحو ضمان وجود قوانين تدعم رؤية تجربة السفر التي لا يحتاج فيها الركاب لإبراز مستندات ورقية، ما يكفل تعزيز حماية بياناتهم».

وتعمل المطارات وشركات الطيران معاً لتطبيق آليات تتبّع الأمتعة في نقاط الرحلة الأساسية، مثل التحميل إلى الطائرة ومنها (القرار رقم 753)، حيث التزمت شركات الطيران منذ شهر يونيو بتطبيق خدمات تعقّب الأمتعة بنظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو في مختلف أنحاء العالم.

وقال دي جونياك، معلقاً: «شهد تطبيق تقنيات تعقّب الأمتعة بنظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو تقدماً جيداً، ولا سيما في الصين التي اعتمدت على هذه التقنية بشكل كامل. وتعمل العديد من المطارات وشركات الطيران في أوروبا معاً لتوفير هذه التقنيات، ولا سيما الخطوط الجوية الفرنسية في مطار شارل ديغول بباريس.

وأضاف:»فضلاً عن تلبية احتياجات عملائنا، يجب أن يدرك القطاع مدى أهمية تطبيق تعقّب الأمتعة بنظام تحديد الهوية عبر موجات الراديو، ودوره في تقليص التكاليف التي تتكبدها شركات الطيران جراء المناولة الخاطئة للأمتعة، والتي تقدر بـ 2.4 مليار دولار.