«نستله» للأغذية تتعطش لصفقات دمج واستحواذ

المصدر: زيوريخ - د ب أ

أعربت عملاقة الأغذية السويسرية نستله عن تعطشها لصفقات الدمج والاستحواذ، وذلك لمساعدة رئيسها التنفيذي مارك شنايدر على مواصلة تحقيق النمو الأسرع وهوامش الربح الأفضل.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أنه خلال فترة رئاسة شنايدر للشركة، التي بلغت ثلاثة أعوام حتى الآن، زادت القيمة السوقية لنستله بنحو 80 مليار دولار.

واشترت نستله، التي تضم علامات تجارية من أبرزها نسكافيه وكيت كات، أكثر من 20 شركة في ظل قيادة شنايدر، وهو أول شخص يتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة قادماً من خارجها خلال قرن من الزمن تقريباً.

ويعمل شنايدر على شطب نحو 4 آلاف وظيفة في قطاع توصيل الأغذية المجمدة في الولايات المتحدة، وساعد الشركة في جهود لتوفير 1.9 مليار فرنك (1.9 مليار دولار) هذا العام.

وأشارت إلى أنها تزيد من تركيزها على عمليات الاندماج والشراء، حيث كشفت النقاب عن مجموعة إدارة جديدة تسعى لتحقيق فرص النمو.