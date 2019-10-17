«إثراء دبي» تفوز بجائزتين ضمن «جوائز الابتكار والبناء 2019»

المصدر: دبي- البيان

احتفلت «إثراء دبي»، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، بفوزها بجائزة «مشروع العام»، عن «مشروع إثراء ديرة»، وجائزة «أفضل مشروع مبتكر لهذا العام»، عن «ون زعبيل»، وذلك ضمن «جوائز الابتكار والبناء 2019»، التي تنظمها مجموعة «بي إن سي للنشر».

وخلال الحفل الذي أقيم في منتجع سوفتيل دبي النخلة في 15 أكتوبر 2019، توزعت الجوائز على 33 فئة مختلفة، تضمنت العديد من المواصفات، كالتصميم والجودة والخدمات والابتكار والالتزام بالاستدامة، فضلاً عن تكريم الشركات والإدارات والأفراد المتميّزين، بمستويات عالية من الخبرة والتخصّص في منطقة الشرق الأوسط.

وتعكس الجائزتان المتميزتان، التزام «إثراء دبي» الراسخ بالتميّز والابتكار، إضافة إلى تطوير وتسليم مشاريع مستدامة في قلب دبي، تخدم كافة الفئات، وبمختلف تطلعاتها السكنية والتجارية والخدماتية والترفيهية.

وقال عصام كلداري عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لإثراء دبي: «إنه لشرف لنا أن نفوز بجائزتين مرموقتين من على هذه المنصة. تعكس جائزة مشروع العام عن مشروع إثراء ديرة، مدى تمسّكنا بتراث مدينة دبي التاريخية، حيث نحرص على إضفاء هندسة معمارية عربية معاصرة، في توسعة وتحديث قلب منطقة ديرة، ملتزمين بذلك باستخدام أحدث تقنيات الاستدامة، وفقاً لبلدية دبي في تنظيم المباني الخضراء». وأضاف كلداري: «إن تكريمنا من قبل مجموعة من الخبراء المحترفين، ولجان مختصة، خير دليل على تفوّق إثراء دبي، ونجاحها في تحويل إرث دبي العريق، إلى علامة بارزة للمستقبل».

يعدّ «مشروع إثراء ديرة»، القلب التجاري لمدينة دبي، ويهدف إلى تطوير منطقة ديرة، وإحياء تقاليد التجارة في الإمارة، ليشكّل مركزاً حيوياً مستداماً ومتعدّد الاستخدامات، حاملاً تصاميم عصرية ممزوجة بألوان وثقافة وتراث منطقة ديرة التاريخية، حيث يتمّ بناؤه على مرحلتين، وعلى مدى ثماني سنوات، ليغطي 20 منطقة، تضمّ مجموعة واسعة ومتنوعة من الوحدات السكنية والمكاتب والشقق الفندقية المجهزة، والوحدات التجارية والمطاعم، جميعها تتميّز بتصاميم عصرية وألوان وثقافة وتراث منطقة ديرة التاريخية.

وتعليقاً على فوز الشركة بجائزة «أفضل مشروع مبتكر لهذا العام»، عن مشروع «ون زعبيل»، قال كلداري: «يعدّ ون زعبيل، وجهة فريدة بحد ذاتها، وأيقونة دبي الجديدة. ونحن نفخر بتكريمنا بهذه الجائزة، التي تشكل رمزاً للطموح والتجديد، ومرآة لروح دبي المبدعة. يمثّل المشروع نموذجاً جديداً للتصميم الحضري المتعدّد الاستخدامات، ليلبي تطلعات السكان والزوار على حد سواء».