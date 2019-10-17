«الوقت» يتصدر أولويات المسافرين جواً

المصدر: وارسو - البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن نتائج الاستبيان الخاص بآراء المسافرين الدوليين لعام 2019، الذي أظهر تطلّع المسافرين إلى اعتماد تقنيات جديدة من شأنها تعزيز تجربة السفر لديهم.

وتضمنت قائمة أولويات المسافرين الحصول على مزيد من التحكم الشخصي بمختلف نواحي الرحلة عبر الهواتف المحمولة، والتمكن من استخدام التقنيات البيومترية لتحديد الهوية، بهدف تسريع إجراءات السفر، إضافة إلى إمكانية تعقّب الأمتعة وتقليص فترات الانتظار، بحيث لا تزيد على 10 دقائق لتسلُّم الأمتعة واستكمال إجراءات الهجرة /‏ الجمارك، مع إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية خلال الرحلات الجوية على ارتفاع 34 ألف قدم.

ويرغب المسافرون في استخدام أجهزتهم المحمولة، بغرض التحكم بجوانب إضافية من رحلاتهم، ابتداءً من حجز التذاكر حتى وصولهم إلى وجهاتهم.

وجسدت تطبيقات شركات الطيران وسيلة الحجز المفضلة لدى 24% من المسافرين من منطقة شمال آسيا، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم، فيما حلّت هذه التطبيقات في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط، حيث جسدت طريقة الحجز المفضلة لدى 14% من المسافرين.

وبالرغم من تراجع شعبية الحجز عبر المواقع الإلكترونية لشركات الطيران بالمقارنة مع 2018، فإن هذه الطريقة لا تزال الخيار الأول بالنسبة إلى غالبية المسافرين حول العالم 39%.

كما جسدت الهواتف الذكية الوسيلة المفضلة لإتمام تسجيل الوصول لدى أكثر من نصف المسافرين (51%)، بارتفاع بنسبة 4% بالمقارنة مع 2018.

وأبدت الغالبية العظمى من المسافرين (72%) رغبتهم في البقاء على اطلاع على حالة رحلاتهم الجوية عبر التنبيهات التي تُرسل إليهم عبر أجهزتهم الشخصية.