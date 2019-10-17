طرح ملابس لمسافري الفضاء

المصدر: نيويورك - البيان

أطلقت فيرجن غالاكتيك أمس المجموعة الأولى من نوعها لملابس مسافري الرحلات الفضاء في العالم والتي قامت الشركة بتصميمها بالتعاون مع شركة أندر آرمور.

جاء ذلك بعد أن أعلن ريتشارد برانسون، مؤسس «فيرجن غالاكتيك»، وكيفن بلانك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أندر آرمور اتفاقية تعاون يناير 2019 أصبحت بموجبها أندر آرمور الشريك الحصري لتصميم وتنفيذ ملابس مسافري الرحلات الفضائية السياحية التي تنظمها فيرجن غلاكتيك.

وتتكون مجموعة الملابس من بدلة الفضاء والحذاء والبدلة الرياضية وسترة خاصة برواد الفضاء. وتعد مجموعة الملابس التي تم إطلاقها المجموعة الأولى من نوعها المصممة لمسافري الرحلات الفضائية السياحية.