«العنوان فاونتن فيوز» يستقبل ضيوفه الأحد

المصدر: دبي- البيان

يبدأ فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز»، أحدث إضافة إلى مجموعة «العنوان للفنادق والمنتجعات» باستقبال ضيوفه رسمياً الأحد المقبل، مُعلناً بذلك انطلاق معلم جديد وأعجوبة معمارية على أفق وسط مدينة دبي.

ويُعدّ الفندق الفاخر المكون من 193 غرفة وجهة مُتميّزة للأعمال وأساليب الحياة العصرية مع موقع استراتيجي داخل منطقة وسط مدينة دبي الحصرية، وهو محور مُتميّز لثلاث من ناطحات السحاب ذات التصاميم المعمارية الرائعة.

وتوفر الأبراج الثلاثة مناظر بانورامية لبرج خليفة، ومشاهد مُذهلة لعروض نافورة دبي المائية العالمية الساحرة، إضافة إلى وجود أكثر من 1200 متجر للبيع بالتجزئة وأماكن الترفيه على بُعد خطوات قليلة في دبي مول.

يشغل فندق «العنوان فاونتن فيوز» 28 طابقاً من البرج الأوسط، ويتألّق عالياً بتصميم عصري مستوحى من نافورة دبي مول، ويحتضن مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة المُصمّمة خصيصاً تحت عنوان المياه جنباً إلى جنب مع ألوان الديكورات الداخلية الراقية، التي تُعزّز المشاعر بالتطور الخالد في تمازج فريد.