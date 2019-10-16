"الخطوط السويسرية" توقف تحليق "إيرباص" بعد حادث خطير

المصدر: د ب ا

قررت شركة الخطوط الجوية السويسرية التابعة لشركة لوفتهانزا إيه جي الألمانية وقف تحليق طائراتها من طراز" إير باص إس إي إيه220 بعد الحادث الأخير الذي تعرضت له محركاتها من طراز" برات آند ويتني" مما أجبر إحدى رحلات الشركة بين لندن وجنيف على الهبوط الاضطراري في باريس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الثلاثاء عن متحدث باسم الخطوط السويسرية قوله إن الشركة أوقفت تحليق رحلاتها من أجل إجراء تحقيق في الحادث، وتشكل الطائرات طراز" إيه220 إس" وعددها 29 طائرة نسبة 25% من أسطول الطيران السويسري، مشيرا إلى أن الشركة سوف تضطر إلى إلغاء بعض الرحلات.

ووصفت هيئة السلامة الفرنسية، الحادث المتعلق بمحركات "برات آند ويتني" بأنه "خطير" وقالت إنه تم تسليم تحقيق في الحادث إلى مجلس سلامة النقل الوطني في الولايات المتحدة.