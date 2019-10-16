«فيرجن ميجاستور» تدعم الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «فيرجن ميجاستور» في الإمارات عن استبدال جميع أكياس التسوق البلاستيكية في متاجرها بدولة الإمارات بأكياس الكاسافا الحيوية القابلة للتحلل الكامل من «أفاني»، وشرعت بحملة توعوية لتشجيع المتسوقين على التوقف عن التعامل بالمنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة.

وقال ريتشارد برانسون، مؤسس «فيرجن ميجاستور»: «يسرنا إطلاق مبادرتنا الصديقة للبيئة واستبدال أكياس التسوق البلاستيكية بأكياس الكاسافا القابلة للتحلل بالكامل في جميع متاجر ميجاستور في الإمارات». وقد حقق منشوره على إنستغرام أكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويمكن إعادة استخدام هذه الأكياس للتسوق، أو لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، أو ببساطة يمكن حلها فوراً بالماء الساخن.