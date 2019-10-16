«طيران الإمارات» إلى القاهرة بـ 4 رحلات أسبوعية بالعملاقة A380

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A380 العملاقة إلى العاصمة المصرية القاهرة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 27 أكتوبر 2019، وكانت الناقلة قد شغلت أخيراً هذا الطراز العملاق مرة واحدة فقط إلى مطار القاهرة الدولي.

وسوف تستبدل «طيران الإمارات»، التي ستصبح أول ناقلة جوية تشغل هذه الطائرة على رحلة منتظمة إلى القاهرة، طائرتها من طراز بوينغ 777 التي تشغلها لخدمة رحلتيها «إي كيه 923» و«إي كيه 924» بطائرة A380 أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد.

وكانت «طيران الإمارات» قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، أنها ستزيد عدد الرحلات الجوية بين دبي والقاهرة، بإضافة 4 رحلات في الأسبوع تتم بمعدل ثلاث رحلات يومياً، اعتباراً من 28 أكتوبر 2019.

وسوف يتم تشغيل الرحلات الأربع الجديدة «إي كيه 921» و«إي كيه 922» أيام الاثنين والأربعاء والخميس والسبت، ليرتفع بذلك عدد رحلات الناقلة بين دبي والعاصمة المصرية إلى 25 رحلة في الأسبوع. ومع استخدام الإيرباص A380 على هذا الخط، ستوفر الناقلة 9200 مقعد أسبوعياً في كل اتجاه، ما يتيح إمكانية اتصال المسافرين من مصر بمزيد من الوجهات العالمية، ويدعم صناعتي التجارة والسياحية في مصر.