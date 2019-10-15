«برج العرب جميرا» و«جميرا ميناء السلام» يحصدان جوائز

المصدر: دبي - البيان

حلّ «برج العرب جميرا» و«جميرا ميناء السلام» في مقدمة اثنتين من فئات جوائز خيار قرّاء مجلة «كوندي ناست ترافيلر» في دورتها السنوية الـ 32.

وجاء «برج العرب جميرا» في المركز الأول ضمن فئة «أفضل 15 فندقاً في الشرق الأوسط»، بينما تصدر فندق «جميرا ميناء السلام» الفاخر فئة «أفضل 10 منتجعات في الشرق الأوسط»، بناءً على تجربة قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر».

وواصلت «مجموعة جميرا» نجاحها ضمن فئات الجوائز بحلول فندق «جميرا في أبراج الاتحاد» و«جميرا النسيم» في المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي ضمن فئة «أفضل 15 فندقاً في الشرق الأوسط».

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «يأتي فوزنا بجوائز خيار قرّاء مجلة كوندي ناست ترافيلر تأكيداً على تفرد التجربة التي نقدمها للنزلاء. ونفخر بفوزنا بخمس جوائز هذا العام، اثنتان منهما لبرج العرب جميرا وجميرا ميناء السلام».